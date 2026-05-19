Adolescentes são apreendidos com crack e maconha em Arapongas
Suspeitos tentaram fugir da GM e esconder drogas no banheiro de uma residência na Vila Aparecida
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Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos por envolvimento com tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (18), em Arapongas. A ocorrência foi registrada na Vila Aparecida, região conhecida por denúncias frequentes relacionadas ao comércio de entorpecentes.
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Segundo a Guarda ,Municipal (GM), a equipe realizava patrulhamento preventivo na área da ciclovia, atrás do antigo IBC, quando percebeu a atitude suspeita de um jovem que usava blusa vermelha e calça azul.
Ao notar a aproximação da viatura, o adolescente demonstrou nervosismo e saiu correndo carregando algo nas mãos. Ele entrou em uma residência e foi perseguido pelos policiais.
Durante o acompanhamento, os militares flagraram outro adolescente pegando um objeto das mãos do suspeito e correndo para dentro do banheiro da casa, onde se trancou.
Na abordagem ao primeiro jovem, os policiais encontraram R$ 182 em dinheiro trocado, valor normalmente associado à venda de drogas, conforme a PM.
Já com o segundo adolescente foi localizada uma porção de maconha. Inicialmente, ele afirmou ser apenas usuário e indicou onde havia mais entorpecente para consumo pessoal.
Com autorização da mãe do menor, os policiais entraram na residência e encontraram cerca de 12 gramas de maconha. Durante buscas no banheiro, a equipe também localizou cinco porções de crack escondidas dentro do encanamento do ralo, já embaladas para comercialização.
Após a descoberta, o adolescente admitiu ter recebido a droga do outro suspeito e escondido o material no banheiro na tentativa de evitar o flagrante.
Os dois menores foram apreendidos e encaminhados à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, acompanhados pelos responsáveis legais. A droga e o dinheiro também foram apreendidos pela polícia.