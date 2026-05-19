Adolescentes são apreendidos com crack e maconha em Arapongas

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos por envolvimento com tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (18), em Arapongas. A ocorrência foi registrada na Vila Aparecida, região conhecida por denúncias frequentes relacionadas ao comércio de entorpecentes.

- LEIA MAIS: Polícia prende ex de ‘Dog Dog’ por suspeita de ajudar no desaparecimento de primas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Guarda ,Municipal (GM), a equipe realizava patrulhamento preventivo na área da ciclovia, atrás do antigo IBC, quando percebeu a atitude suspeita de um jovem que usava blusa vermelha e calça azul.

Ao notar a aproximação da viatura, o adolescente demonstrou nervosismo e saiu correndo carregando algo nas mãos. Ele entrou em uma residência e foi perseguido pelos policiais.

Durante o acompanhamento, os militares flagraram outro adolescente pegando um objeto das mãos do suspeito e correndo para dentro do banheiro da casa, onde se trancou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na abordagem ao primeiro jovem, os policiais encontraram R$ 182 em dinheiro trocado, valor normalmente associado à venda de drogas, conforme a PM.

Já com o segundo adolescente foi localizada uma porção de maconha. Inicialmente, ele afirmou ser apenas usuário e indicou onde havia mais entorpecente para consumo pessoal.

Com autorização da mãe do menor, os policiais entraram na residência e encontraram cerca de 12 gramas de maconha. Durante buscas no banheiro, a equipe também localizou cinco porções de crack escondidas dentro do encanamento do ralo, já embaladas para comercialização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a descoberta, o adolescente admitiu ter recebido a droga do outro suspeito e escondido o material no banheiro na tentativa de evitar o flagrante.

Os dois menores foram apreendidos e encaminhados à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, acompanhados pelos responsáveis legais. A droga e o dinheiro também foram apreendidos pela polícia.