Adolescente realiza sonho ao cantar com Maiara e Maraisa

A adolescente Stefani Pizo, de 17 anos, mora em Arapongas, no norte do Paraná, e realizou o sonho de homenagear a cantora Marília Mendonça, que faleceu no último dia cinco. Ela foi convidada por Maiara e Maraisa para subir ao palco durante show em Apucarana na madrugada deste sábado (13). A canção escolhida foi Estrelinha e muitas pessoas se emocionaram.

Para subir no palco não foi nada fácil. A jovem ficou praticamente o show inteiro segurando um cartaz, onde pedia para a dupla realizar o sonho dela. No cartaz estava escrito: "Realize meu sonho, fazer uma homenagem à Marília Mendonça cantando com vocês. Sonhar, acreditar e realizar, foi assim que vocês me ensinaram".

Stefani estava quase desistindo quando foi chamada. "Eu fiz com o cartaz pedindo para me deixar cantar, foi o show inteiro com o cartaz erguido, teve uma hora que eu desanimei e abaixei o cartaz e fiquei quieta na minha, até que elas me chamaram e eu consegui cantar, mais fácil não foi, mais valeu muito a pena o esforço", conta.

Marília Mendonça é a inspiração da jovem, que fez até uma tatuagem em homenagem à cantora. "É uma coisa que eu sonho há muito tempo, desde pequena a Marília foi minha inspiração, sempre sonhei em cantar com ela, mas infelizmente Deus não permitiu. Mas se for da vontade dele, irei cantar muito pra ela ainda, Sou muito fã da Marília, quem me conhece sabe, sou tão fã que tenho tatuado o nome e o símbolo dela em meu braço. A rainha do sertanejo nós já temos, eu quero ser a princesa do sertanejo", disse.

Apesar de ter apenas 17 anos, Stafani além de estudar, está concluindo o ensino médio, começou a cantar ainda quando criança, em um projeto do município e há cinco anos faz shows na cidade e região. "Comecei a cantar num projeto que fazia aqui em arapongas, foi quando me descobri na música".

No Instagram, onde a jovem tem quase 24 mil seguidores, ela publicou a apresentação e comemorou a oportunidade. "Ontem foi o show mais importante da minha vida, poder fazer parte em sua homenagem @mariliamendoncacantora foi um prazer enorme, você se foi mais ficarei aqui pra te homenagear sempre. Minha eterna rainha e inspiração "

Veja parte da apresentação:

Adolescente realiza sonho ao cantar com Maiara e Maraisa - Vídeo por: Reprodução

Por, Sílvia Vilarinho