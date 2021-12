Da Redação

Adolescente furta contrafilé de supermercado em Arapongas

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM), depois de furtar 11kg de contrafilé de um supermercado na Vila Industrial em Arapongas. A carne está avaliada em R$ 453. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (30).

O gerente do supermercado contou para a PM, que flagrou o jovem e uma moça pegando a carne, depois eles colocaram na mochila e tentaram sair pelo estacionamento sem passar pelos caixas.

O gerente conseguiu abordar apenas o rapaz, a menina conseguiu fugir. Na mochila do adolescente estava a carne furtada. Os funcionários do mercado acionaram a polícia e o suspeito ficou no almoxarifado da loja, aguardando a chegada da equipe.

O rapaz não informou o nome para polícia, só disse que era de Londrina, que segundo ele, veio com uma amiga para Arapongas. O rapaz falou que realizou o furto para ajudar sua mãe. O suspeito e a carne foram encaminhados para a delegacia. Uma conselheira acompanhou a ocorrência.