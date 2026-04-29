Adolescente em bicicleta é flagrado com 45 pedras de crack em Arapongas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (28), por volta das 21h, suspeito de vender drogas no Jardim Dona Martinha, em Arapongas. A Guarda Municipal (GM) encontrou com o jovem 45 porções de crack prontas para a comercialização.

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A equipe de segurança patrulhava a região da Rua Tiribinha, próximo a uma creche municipal, quando notou o rapaz em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele acelerou para tentar fugir e arremessou um pequeno pacote no canto da calçada.

Os guardas conseguiram alcançar o suspeito logo em seguida. Durante a abordagem, o próprio adolescente indicou o local exato onde havia jogado a sacola e a entregou aos agentes. Ele confessou espontaneamente que estava ali para vender as drogas.

Esta é a segunda vez em menos de um mês que o mesmo garoto é levado à delegacia. Semanas antes, ele já havia sido flagrado por outra equipe com cerca de 20 gramas de cocaína no interior de um centro social da cidade.

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O jovem, a bicicleta e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia de Arapongas. O Conselho Tutelar foi acionado e, após diversas tentativas de contato da polícia, a mãe do garoto compareceu à unidade policial ao fim do registro da ocorrência para buscá-lo.



