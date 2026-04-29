Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente em bicicleta é flagrado com 45 pedras de crack em Arapongas

Esta é a segunda vez em menos de um mês que o mesmo garoto é levado para a delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 09:51:27 Editado em 29.04.2026, 09:51:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescente em bicicleta é flagrado com 45 pedras de crack em Arapongas
Autor Pedras de crack foram apreendias pelos agentes da GM - Foto: GM/Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (28), por volta das 21h, suspeito de vender drogas no Jardim Dona Martinha, em Arapongas. A Guarda Municipal (GM) encontrou com o jovem 45 porções de crack prontas para a comercialização.

-LEIA MAIS: Corte ilegal de árvores nativas gera multa superior a R$ 3,5 mil em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe de segurança patrulhava a região da Rua Tiribinha, próximo a uma creche municipal, quando notou o rapaz em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele acelerou para tentar fugir e arremessou um pequeno pacote no canto da calçada.

Os guardas conseguiram alcançar o suspeito logo em seguida. Durante a abordagem, o próprio adolescente indicou o local exato onde havia jogado a sacola e a entregou aos agentes. Ele confessou espontaneamente que estava ali para vender as drogas.

Esta é a segunda vez em menos de um mês que o mesmo garoto é levado à delegacia. Semanas antes, ele já havia sido flagrado por outra equipe com cerca de 20 gramas de cocaína no interior de um centro social da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem, a bicicleta e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia de Arapongas. O Conselho Tutelar foi acionado e, após diversas tentativas de contato da polícia, a mãe do garoto compareceu à unidade policial ao fim do registro da ocorrência para buscá-lo.


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adolescentes ARAPONGAS drogas segurança trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV