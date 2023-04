Adolescente é espancada pelo namorado em Arapongas

Da Redação

O crime aconteceu na noite desta segunda

Uma jovem, de 16 anos, foi agredida com socos e chutes e ficou gravemente ferida, em Arapongas, norte do Paraná. O autor do crime, namorado da vítima, de 20 anos, foi preso. A mãe da adolescente chamou a Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (17), por volta das 21h. A garota já havia registrado dois Boletins de Ocorrência contra o rapaz, informou a polícia.

A mãe contou para a PM que a filha estava sentindo muitas dores abdominais, então ela foi levada para Unidade de Pronto Atendimento e o autor do crime havia fugido.

A PM repassou que logo após o atendimento, a jovem foi levada para o Hospital Santa Casa e já levada para cirurgia de emergência, pois órgãos da vítima foram afetados, ela estava com uma grande hemorragia interna, e com risco de morrer. A adolescente passou pelo procedimento cirúrgico e segue internada.

Os policiais foram até a casa do namorado, e a família, conforme a PM, iria encaminhar o rapaz até Umuarama, para esconder ele na casa de parentes.

A equipe policial repassou que os familiares tentaram ainda falar que o jovem agressor não estava na casa, porém, os policiais perceberam que ele estava tentando subir no forro da residência, ele tentou fugir sendo preciso de força para prendê-lo.

Ele foi detido por tentativa de feminicídio e levado para a Polícia Civil.

