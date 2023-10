Adolescente é detido após ser acusado de roubar e torturar jovem

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 21 anos foi detido durante a manhã desta quinta-feira (19) após ser acusado de roubar e torturar uma adolescente, de 19 anos, em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo a vítima, ela foi roubada diversas vezes pelo homem além de ser torturada com um cigarro acesso.

De acordo com a Guarda Municipal (GM), a vítima vive em situação de rua. Ela teria acionado os guardas após acabar de ter sido roubada mais uma vez nesta quinta-feira (19). Conforme com os agentes, o homem havia pegado a bolsa dela com diversos itens e saído correndo.

Ainda segundo a jovem, o adolescente já teria roubado ela duas outras vezes, uma na segunda-feira (16), quando teve seu celular levado, e também na quarta-feira (18), sendo roubados os R$ 600 que ela recebe do “Auxílio Brasil”. Nessa ocasião, ele teria realizado tortura, apagado cigarros na pele da vítima, segundo os PMs.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o suspeito foi encontrado sem seguida e tentou fugir da equipe mas não teve sucesso. Ele foi detido pelos agentes.

