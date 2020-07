Adolescente é apreendido suspeito de tráfico de drogas em Arapongas

Continua após publicidade

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas apreendeu porções de maconha e cocaína no Residencial Araucária. Um adolescente foi apreendido na noite de quinta-feira (11).

A equipe GAT realizava patrulhamento pela Rua Jandaia Verdadeira equina com a Rua Alma de Gato, quando flagrou um jovem já conhecido no meio policial. Durante abordagem a GM encontrou no bolso dele, duas porções de maconha e 15 buchas de cocaína além de R$38,50, dinheiro que seria do tráfico.

Conforme a GM, o adolescente foi apreendido e levado para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.