Adolescente é apreendido pela PM com pedras de crack em Arapongas

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, com pedras de crack. A situação foi registrada no início da noite desta quarta-feira (20) na Rua Fogo Apagou, no bairro Jardim Primavera. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do jovem se apresentou e acompanhou todo o procedimento.

continua após publicidade

Conforme as autoridades, uma equipe policial realizava um patrulhamento, por volta das 18h44, quando avistaram um adolescente e três mulheres em atitude suspeita. O grupo tentou fugir da PM no momento em que percebeu a aproximação da viatura, mas o adolescente foi abordado pelos agentes de segurança.

- LEIA MAIS: Casal fica ferido após carreta tombar na PR-444 em Arapongas

continua após publicidade

Durante revista pessoal, os PMs encontraram com o jovem seis porções de crack embaladas em um plástico branco e R$ 60 em dinheiro trocado. Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para a sede da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News