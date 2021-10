Adolescente é apreendido com drogas do Conjunto Flamingos

Da Redação

Um adolescente foi aprendido por tráfico de drogas no Conjunto Flamingos em Arapongas na noite de domingo (17). A Polícia Militar realizava patrulhamento e abordou o jovem. Durante a revista pessoal foi localizado três porções de maconha e um cigarro da droga.

A PM foi até a residência do rapaz, que fica próxima do local da abordagem, com a autorização dos responsáveis foi realizado buscas no quarto do jovem e no guarda-roupas os policiais encontraram mais 27 pedras de crack embaladas para a venda e mais uma porção de maconha que pesou 7,31 gramas.

O adolescente contou para os policiais que a maconha era para seu consumo e o crack para venda. O jovem foi encaminhado à delegacia. A droga foi apreendida.