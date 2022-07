Adolescente é apreendido com crack enquanto empinava pipa em Arapongas

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - o rapaz de Arapongas foi abordado pela PM quando empinava pipa, no Flamingos.

Uma equipe da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Arapongas apreendeu, no final da tarde desta segunda-feira (25), um garoto que, aparentemente, curtia a inocente brincadeira de empinar pipas na vila, com amigos. Porém, o adolescente, de 17 anos, já é conhecido por envolvimento em crimes e foi flagrado com duas pedras de crack, escondidas no carretel de linha da pipa.

Segundo o relatório da Polícia Militar, a equipe fez o patrulhamento no Jardim Flamingos após ser acionada pelo serviço reservado, que vinha monitorando a movimentação intensa em uma localidade já conhecida como ponto de tráfico. O menor, já conhecido no meio policial, vinha sendo observado.

A equipe se deslocou e avistou o adolescente, que estava soltando pipa. Ao perceber a presença da viatura, ele teria escondido algo no carretel de linha do brinquedo. Os policiais militares fizeram a abordagem do menor e encontraram duas pedras de crack, que estavam escondidas no carretel.

O adolescente, de 17 anos, já possui antecedentes, por envolvimento em crimes como furto, associação criminosa e tráfico de entorpecentes. As duas pedras de crack estavam embaladas e prontas para venda. O rapaz informou, no entanto, que a droga pertenceria a outro menor. Ele tinha R$ 517 em dinheiro, com ele, no momento da apreensão.

Ao ser apreendido, o adolescente teria se alterado, conforme os policiais, o que os obrigou a usar algemas para conter o rapaz. Uma mulher, que se apresentou como avó do adolescente, foi notificada sobre a ocorrência e se prontificou a ir até a sede da Polícia Militar para acompanhar o registro da ocorrência. O pai do adolescente compareceu também para acompanhar o caso.

