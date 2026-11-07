Adolescente é apreendido após tentar furtar patinete e agredir jovem em quadra de Arapongas

Suspeito voltou ao local após a tentativa de furto, mexeu nas mochilas dos jogadores e entrou em luta corporal com um dos rapazes

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após tentar furtar um patinete elétrico e agredir um jovem em uma quadra esportiva nesta sexta-feira (06), em Arapongas (PR). A confusão mobilizou equipes policiais que faziam o patrulhamento nas proximidades, onde também acontecia uma exposição de veículos.

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De acordo com as informações da polícia, um grupo jogava futebol no local quando percebeu que o suspeito tentava levar o patinete de um dos rapazes. Ao ser notado pelos presentes, ele não conseguiu fugir com o equipamento.

Pouco depois, o adolescente voltou à quadra e começou a mexer nas mochilas dos jogadores. Incomodado com a atitude, um dos jovens foi confrontá-lo. Nesse momento, o suspeito empurrou a vítima e os dois entraram em luta corporal. O rapaz agredido sofreu um ferimento leve no lábio e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Durante a abordagem, o suspeito negou a tentativa de furto do patinete e dos demais objetos, mas admitiu aos policiais que usou o equipamento e confirmou ter dado o primeiro empurrão que deu início à briga. Ele não sofreu ferimentos na confusão.

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Como o caso envolve menores de idade, as mães dos adolescentes foram acionadas e acompanharam os filhos, com o apoio da viatura policial, até a delegacia da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis.