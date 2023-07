Adolescente é agredida com soco após defender a mãe em Arapongas

Um homem foi preso na noite deste domingo (23), em Arapongas, no Norte do Paraná, depois de agredir uma adolescente de 17 anos com socos. A jovem foi agredida enquanto tentava defender a mãe do suspeito. O caso foi registado no bairro Jardim Novo Horizonte.

A Guarda Municipal foi acionada por volta das 19h45 e atendeu a ocorrência. De acordo com as autoridades, o casal teria entrado em uma discussão e, na sequência, o homem quebrou o aparelho celular da companheira e a agrediu com socos no rosto e chutes na costela.

Na tentativa de defender a mãe, a adolescente de 17 anos acabou sendo agredida com um soco na região da nuca. Ao ser questionado, o agressor confirmou a versão das vítimas e foi preso pelos guardas municipais.

Mãe e filha foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas. A mulher estava com o nariz sangrando e a jovem reclamava de fortes dores de cabeça. O homem foi levado para o Hospital 24 horas com um corte no supercílio e, na sequência, todos foram para a Delegacia.

