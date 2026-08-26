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TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente de 16 anos é flagrado com pedras de crack em Arapongas

Suspeito tentou fugir para dentro de casa, mas foi abordado pela Guarda Municipal com drogas e dinheiro acumulado com as vendas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Adolescente de 16 anos é flagrado com pedras de crack em Arapongas
Autor Foto: Divulgação GM

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde de terça-feira (25) suspeito de comercializar drogas no Jardim Araucárias, em Arapongas. A ação ocorreu por volta das 15h15, durante um patrulhamento preventivo da Guarda Municipal em um local com histórico de aumento no consumo e na venda de entorpecentes.

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Segundo o registro policial, a equipe patrulhava pela região quando avistou o jovem caminhando com o rosto coberto e com uma das mãos fechadas. Ao notar a aproximação da viatura, o rapaz acelerou os passos e tentou entrar rapidamente em uma residência para evitar a abordagem, mas acabou contido pelos policiais.

Durante a revista pessoal, o próprio jovem revelou que carregava drogas. Com ele, os agentes encontraram 19 pedras de crack embaladas individualmente e prontas para a venda, além de R$ 52,00 em cédulas trocadas.

Aos policiais, o adolescente confessou que comercializava os entorpecentes na região e que a quantia em dinheiro era fruto do crime. Ele ainda explicou que buscava novos kits de drogas em uma casa próxima assim que o estoque da rua terminava.

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Por se tratar de um menor de idade, a Guarda Municipal contatou a madrasta do jovem, que compareceu para acompanhá-lo no processo. O adolescente, o dinheiro e as pedras de crack apreendidas foram encaminhados à Central Regional de Flagrantes para a tomada das providências legais.

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adolescente ARAPONGAS comercialização de drogas crack GUARDA MUNICIPAL Jardim Araucárias
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