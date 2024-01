Adolescente de 14 anos desaparecida em Arapongas é encontrada

A adolescente de 14 anos que estava desaparecida em Arapongas, no norte do Paraná, foi encontrada na tarde desta terça-feira (2). A família da jovem, moradora do Jardim Vale do Coqueiral, estava fazendo um apelo para encontrar a menina. Identificada como Marina, ela havia saído de casa há mais de 24 horas e não tinha dado notícias aos parentes.

Um boletim de ocorrência a respeito do desaparecimento foi feito na Polícia Civil e, agora que Marina encontrada, a família foi orientada a procurar as autoridades para relatar o aparecimento da adolescente. A informação de que a menina foi encontrada foi confirmada pelo avô, mas não foram divulgados detalhes sobre onde ela estava e nem o estado de saúde dela.

O desaparecimento

O avô da menina, identificado como Claudio, procurou às autoridades para pedir ajudar, além de fazer um apelo à população para ter informações da neta. "Estamos preocupados. Se alguém vê-la, por favor, nos dê um parecer para a encontrarmos", disse o homem que trabalha como segurança, em uma entrevista concedida ao repórter Marcelo Oliveira.

O avô ainda relatou que não houve desentendimento entre Marina e a família, ela simplesmente saiu de casa e não deu mais notícias. "Quem puder ajudar, ficaremos agradecidos", concluiu o avô.

