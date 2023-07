Adolescente aciona PM em Arapongas após ser agredida pela mãe

Uma adolescente de 15 anos acionou a Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira, 12, em Arapongas, no Jardim Veneza, depois de sofrer agressões da mãe que estaria embriagada. Ela contou que foi enforcada e ameaçada de morte. A mulher foi levada para a delegacia.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Temporal provoca queda de árvores em municípios da região; saiba mais

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar no local, a menina relatou para a equipe policial que a mãe havia chegado do trabalho bêbada e muito alterada, brigando com ela e havia ingerido vários remédios. Disse ainda que a mãe mandou ela preparar o jantar, mas como a mãe estava bêbada e brigando, ela optou por ficar no quarto, para evitar discussões.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Por conta disso, a mãe subiu até o quarto dela e começou a enforca-la, e segundo relata a vítima, a mãe dizia que iria matá-la. A jovem conseguiu escapar da mãe e fez contato com a PM. A mulher foi encaminhada pela polícia para prestar esclarecimentos. Ainda segundo a polícia, no pescoço da menina havia várias marcas e arranhões. Ela foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Siga o TNOnline no Google News