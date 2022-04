Da Redação

Acompanhe o resumo esportivo da cidade de Arapongas

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses.

Conforme a Prefeitura, os resultados são divulgados semanalmente. Confira abaixo:

Amistoso: A equipe Sub-17 de futsal masculino participou de um amistoso, no dia 13 de abril, contra a Seleção Londrinense de Futsal. Na ocasião, os meninos de Arapongas venceram pelo placar de 4x2, sendo os gols de Cleverson (1), Matheus (1) e Guilherme (2). O amistoso faz parte da preparação para os Jogos da Juventude do Paraná. A equipe volta as quadras, no dia 22 de abril, na estreia do Liga Metropolitana de Londrina.

Paranaense: A equipe araponguense de xadrez participou do Festival Paranaense da Juventude, na cidade de Siqueira Campos. Na ocasião, a enxadrista Helen Ramazotte Monteiro foi vice-campeã convencional e terceiro lugar blitz. Maicon Zilli Ramazzotte ficou em 4º lugar convencional e 5º no blitz e o atleta Samuel Ramazzotte Monteiro foi Campeão na categoria convencional e blitz e 3º lugar no blitz sub 14 e 4º lugar no convencional sub 14.

Futsal: A equipe feminina Sub-17 de futsal estreou, neste final de semana, no Campeonato Paranaense. Foram três jogos na rodada onde obtiveram um empate e duas derrotas. Sendo: Arapongas 1x2 Cambé; Arapongas 4x4 Londrina; Arapongas1x3 Wenceslau Braz.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.