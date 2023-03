Acompanhe as vagas de emprego em Arapongas nesta semana

Da Redação

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta segunda-feira (6), as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, localizada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8 horas às 13h30.

O agendamento poderá ser feito através deste link.

VEJA AS VAGAS:

Auxiliar Técnico Construção Civil: VAGA PARA ESTÁGIO A PARTIR DO 3º ANO DA FACULDADE, ATUAR EM OBRAS ARAPONGAS. NECESSÁRIO TER CONHECIMENTO EM AUTO CAD. Vaga masculina ou Feminina

Auxiliar Técnico: Irá atuar como Auxiliar em Instalações de Rede Circuito fechado de Câmeras. Empresa dará treinamento para a função não necessário ter experiência. (Vaga Masculina)

Ajudante de Obras: Precisa ter experiência com Usina de Asfalto

Auxiliar de Mecânico: Auxiliar mecânico/ lavar peças, troca de óleo e troca de freio

Auxiliar de Estufas/ Área Rural

Auxiliar de linha de Produção/ Setor de Expedição e ou Embalagem/ Indústria alimentícia/ Carnes a Vácuo - Vagas Masculina

/ Auxiliar de Produção / Jovem Aprendiz (Vagas Masculina e Feminina)

Auxiliar de Expedição

Açougueiros

Ajudante de Açougueiro

Alinhador de Pneus

Almoxarife / Vaga Masculina. Atuar em Sabáudia

Assistente de Compras

Auxiliar de Faturamento

Auxiliar de Logística / Ter experiência mínima de 1 ano na função

Requisitos Ensino superior em Logística ou áreas afins/ Vaga para atuar em Sabáudia Auxiliar de Depósito

Auxiliar de Limpeza / (Vaga feminina)

/ Ter conhecimento com Word Excel será um diferencial/ cursando ciências contábeis. Auxiliar de mecânico Suspensão e freio

Auxiliar Mecânico de Motos

Auxiliar Pintor de Automóveis

Auxiliar de Limpeza 12 x 36 diurno / Vaga Feminina

Camareira para Motel / vagas 12x36 turnos dia e turno da noite.

Camareira de Hotel

Consultor de Vendas loja

Consultor de Vendas /Veículos: Atendimento a clientes de oficina, orçamentos, vendas de serviços (Vaga Masculina)

Consultor de Vendas CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PRESTAR CONSULTORIA PARA Famílias QUE ESTAO SE PREPARANDO PARA RECEBE BEBE COM ENXOVAIS, ACESSÓRIOS E MÓVEIS / (Vaga Feminina)

Consultor de Vendas / Área Agrícola

Consultor de Vendas /Telemarketing : Vendas por Telefone de Consignados Empréstimos (Vaga Masculina e ou Feminina)

Cozinheira

Costureira Interna Estofados linha Alta

Chefe de Cozinha: Responsável pela cozinha; montar cardápios elaborar pratos. Vaga Masculina e ou Feminina.

Colchoeiro

Conferente de Mercadorias

Cuidador de Idoso

Dessossador

Eletricistas: Ter Nr10 Nr33 e 34, Curso eletrotécnico e disponibilidade para viagens

Eletricista Industrial: Requisitos Criação de listas para orçamentos de materiais elétrico

Engenheiro Civil: Requisitos Superior Completo Engenharia Civil, Conhecimento Auto Cad/ pacote office

(Vaga Masculina)

Eletrotécnico

Empregada doméstica: com referências vaga para período integral Obs: preferencialmente que cozinhe.

Funileiro

Gestor Administrativo Agronegócios: Liderar equipe requisitos superior completo agronomia

Gerente de Restaurante e Lanchonete (Masculino)

Instalador de Painéis: A VAGA É PARA AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA TER CURSO TÉCNICO.

Instrutor Curso de Farmácia

Instalador de Persianas e Cortinas

Inspetor de Alunos Vaga Feminina

Laminador

Líder de Produção

Lavador de Veículos

Latoeiro

Lubrificador de Automóveis

Marceneiros

Meseiro / Nivelar e pré-compactar a massa asfáltica

Mecânico de Manutenção de Máquinas/ Indústria Moveleira

Mecânico Diesel

Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel

Mecânico de Freios e Suspensão

Montador de Pneus

Montador de Automóveis

Montador de Estruturas Metálicas

Montador de Pré-Moldados

Motorista de Caminhão Trucado/Espargidor Cat D

AB Motorista Entregador / PRESTAR SERVIÇOS PARA MOINHO DE TRIGO ARAPONGAS, ENTREGAS DE FARINHA DE TRIGO E MACARRÃO/ FAZER ARAPONGAS E REGIÃO DO PARANÁ CNH ACIMA C.

Motorista Entregador CNH C Acima

Motorista Bi-trem

Motorista de Carreta

Motorista de Caminhão Truck CNH Mínimo C

Motorista de Caminhão Cat D

Motorista de Caminhão (Ter curso do Mopp)

Operadores de Caixa: Atuar em supermercados/ Vagas Feminina e Masculina

Operador de Câmara Fria

Operador de Compactadora de Solos Asfalto

Operador de Vibro acabadora/ Pavimentação Asfáltica

Operador de Empilhadeira/ Curso de operador de empilhadeira CNH B

Operador de Caldeira / experiência de 1 ano na função

Operador de Máquina fabricação de Limpeza

Operador Coladeira de Borda

Operador de Furadeiras/ Indústria Moveleira

Operador destopadeira/extrusora

Operador de Máquina Embalagem/ Indústria Moveleira

Operador de Máquina/ Embalagem Indústria de Alimentos

Operador de Seccionadora

Operador de Máquina Terraplanagem

Operador de Produção

Panfleteiros

Pedreiros para Obras

Pintor Automotivo

Pintor de Obras

Pintor para carros e caminhões/ Ter experiência em pintura, preparação

Porteiro 12x36

Recepcionista para Hotel / Vaga masculina

Recepcionista Atendente/ MEIO PERÍODO DAS 12H ÀS 17H18 6 HRS SEMANAIS/ Requisitos Ensino médio Completo e experiência na área de recepção. (Vaga Feminina)

Repositores de Supermercados

Repositor de Mercadorias Distribuidora de Bebidas Heineken - Entrevista na Agencia dia 07/02 terça-feira, às 08h30

Separador de Mercadorias

Serralheiros

Servente de Obras

Soldadores

Supervisor de Vendas

Supervisor Comercial

Supervisor de Vendas Loja

Tapeceiros de Auto/ Tapeçaria automotiva; costurar tecido automotivo

Tapeceiros com experiência em Capitone

Tapeceiros de Estofados

Tapeceiros Sofás e Poltronas

Torneiro Mecânico

Técnico em segurança

Técnico Manutenção de Informática

Técnico Segurança do Trabalho: Requisitos curso técnico segurança do trabalho/ ter experiência na função/ Vaga feminina e ou Masculina .

Técnico em Manutenção de Maquinas/ Comunicação com cliente e empresa através de visitas presenciais, telefone e e-mail.

Vendedores Internos/ Comércio Geral: Vagas Feminina e Masculina

Vendedores Externos / Vagas Feminina e Masculina

Vigilante - necessário ter o curso de vigilante em dia CNH AB

