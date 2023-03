Acompanhe a agenda da vacinação bivalente contra a Covid em Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas segue com o cronograma da vacinação bivalente

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com o cronograma da vacinação bivalente (da Pfizer/BioNTech) contra a Covid-19. A aplicação acontece para gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde.

Os grupos anteriores como: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas com 60 anos ou mais população que mora em instituições de longa permanência para idosos; pessoas com mais de 12 anos imunocomprometidas; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com mais de 12 anos – também seguem recebendo as doses.

Só poderão receber a dose bivalente pessoas que tomaram, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores; intervalo da última dose de 4 meses.

DOCUMENTOS

- Gestantes: carteirinha de gestante, exame ou declaração médica;

- Trabalhadores de saúde: carteira ou contrato de trabalho, carteira do conselho profissional de classe.

- Documentos para todos:

CPF, Cartão SUS, documento com foto e carteira de vacinação.

LOCAIS E HORÁRIOS

Atualizados semanalmente e podem ser acessados através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina

IMPORTANTE: Os imunizantes bivalentes protegem contra as formais mais graves da Covid-19, evitando o agravamento do quadro clínico em casos de infecção pelo vírus.

