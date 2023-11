Ações do “Novembro Azul” são desenvolvidas pelo CRAS CSU em Arapongas

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) CSU com apoio do Sesc Senac de Arapongas desenvolveu atividades relacionadas à campanha Novembro Azul - mês dedicado à prevenção do câncer de próstata; segundo tipo de câncer com maior incidência e a segunda causa de mortes do público masculino – segundo Instituto Nacional de Câncer (INCA). Segundo o CRAS, foram promovidas atividades de socialização e vivências com um grupo de famílias atendidas.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Centro Pop recebe doações de estudantes na campanha Chinelo Solidário

O evento aconteceu na unidade do SESC Arapongas (localizada à Rua Tico Tico Rei, 41 - Jardim Caravelle). Na oportunidade, psicóloga Isabela Silva ministrou uma palestra com a temática: “Novembro Azul”, buscando debater a conscientização para que mais homens busquem informações, atendimentos especializados e outros fatores que colaborem para uma vida saudável. “ Falamos sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, estimulando a quebra de estigmas relacionados à realização dos exames”, pontuou.

continua após publicidade

O evento contou com a participação da Técnica de Desenvolvimento Comunitário do SESC, Aline Tassiara Marquês da Cunha, da Nutricionista e Técnica em Educação e Saúde, Thayane Mayara de Paula Galvan e da palestrante, Psicóloga Isabela Silva, que além de sexóloga é perita. “ Agrademos a todos os colaboradores da Semas, o gerente Executivo, João Denilson Bakaus e a Técnica de Atividades responsável pela Ação Social e Cultura do SESC, Sra Aline Tassiara Marquês da Cunha, da Unidade SENAI/SESC de Arapongas-PR, que ajudaram a promover essa Palestra da Campanha: Novembro Azul”, falou a secretária da Semas, Terezinha Canassa.

Siga o TNOnline no Google News