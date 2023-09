Ações de saúde bucal são desenvolvidas na rede municipal de Arapongas

Uma parceria estratégica entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação de Arapongas tem aproximado ações em saúde bucal dos alunos das escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s). Recentemente, o serviço aconteceu na Escola Municipal Escola Municipal Heloiza Maria Victoria Curotto, no Jardim Bandeirantes, e no CMEI Clementina Soares, Jardim Columbia III.

Segundo o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, as atividades são realizadas de maneira lúdica, envolvendo as temáticas de saúde bucal, incluindo temas como a cárie, dieta saudável e escovação dental. “Além de todo esse conteúdo, os profissionais realizam avaliações da necessidade de tratamento odontológico e a escovação dental supervisionada de todas as crianças”, afirmou Paludetto Jr.

EQUIPES ESPECIALIZADAS - Participam das ações os profissionais de odontologia (auxiliares e técnicas de saúde bucal e dentistas) e também demais profissionais da Atenção Primária à Saúde, como agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem. Os serviços integram parte das ações pactuadas e inseridas no Programa Saúde na Escola (PSE). “Este programa visa unir e articular permanentemente a área da educação e da saúde. Tudo isso proporciona melhorias da qualidade de vida da população, tendo em vista que as atividades realizadas no ambiente escolar impactam em toda sociedade”, finalizou o secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Direção de Saúde Bucal, conta com um plantão odontológico aos finais de semana. Aos sábados e domingos, os atendimentos se concentram no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A entrada do paciente será pelo Pronto Atendimento 24h “Alberto Esper Kallas”, Rua Bonito do Campo nº 40, esquina com a Rua Juriti. Os atendimentos serão realizados são das 7h às 11h. Vale a pena lembrar que estes atendimentos serão somente de urgência e não necessita de agendar horário.

Atualmente o município conta com 29 Unidades Básicas de Saúde e consultórios odontológicos instalados em 17 delas: Águias, Araponguinha, Araucária, Aricanduva, Bandeirantes, CAIC, Centauro, Columbia, Del Condor, Guadalupe, Padre Chico, Palmares, Pombas, Primavera, San Raphael, Tropical e Ulisses Guimarães.

Além destas UBS o município também possui a Clínica Odontológica do Bebê que conta com 04 Dentistas que atendem exclusivamente as crianças de 0 a 06 anos e atendimento odontológico noturno nos 03 Pronto Atendimentos 18h (Flamingos, Palmares e Petrópolis) .

