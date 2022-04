Da Redação

Acidente: vítima fica presa às ferragens em Arapongas

Um acidente entre dois carros foi registrado na noite desta segunda-feira (21), por volta das 21h30, no cruzamento entre as ruas Marabu e Harpia, em frente à Câmara Municipal de Arapongas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e precisou retirar a porta de um dos veículos para que uma mulher, que estava no banco de passageiros, fosse socorrida.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a mulher ao Honpar de Arapongas. De acordo com os socorristas, ela sofreu uma algia na região da lombar, ferimento considerado leve. Os motoristas dos carros recusaram atendimento médico.

A Polícia Militar também foi acionada. A causa do acidente ainda não foi informada, porém, segundo testemunhas, um dos veículos não teria respeitado o sinal vermelho.