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TRÂNSITO

Acidente termina com motociclista ferido e confusão em Arapongas

Familiares tentaram intimidar motorista no local da batida e polícia precisou controlar os ânimos dos envolvidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 09:32:34 Editado em 20.06.2026, 09:31:50
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Acidente termina com motociclista ferido e confusão em Arapongas
Autor Polícia Militar precisou acalmar os ânimos dos envolvidos - Foto: TNONLINE

Uma colisão entre um carro e uma moto na noite de sexta-feira (19) terminou com uma pessoa ferida e muita confusão na Rua Gralha Azul, na região central de Arapongas (PR). O motorista do carro, que saiu ileso da batida, não quis realizar o teste de alcoolemia e acabou multado pelas autoridades.

- LEIA MAIS: Colisão deixa família ferida na PR-444 em Apucarana; motorista envolvido fugiu

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De acordo com as informações da polícia, a batida lateral envolveu um veículo Citroën C4 Pallas e uma moto Honda CG 125 Fan, que seguiam em sentidos opostos da via. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado logo em seguida ao Hospital Honpar para receber atendimento médico.

O registro policial aponta que o clima no local foi de bastante tensão e dificultou o trabalho da equipe de socorro e de patrulhamento. Os dois envolvidos discutiram de forma ríspida logo após a batida. Mesmo ferido e aguardando socorro, o motociclista usou o telefone celular para ligar para terceiros, em uma tentativa de intimidar o motorista do carro.

A situação saiu do controle com a chegada dos familiares do homem ferido. A esposa do motociclista passou a xingar o condutor do carro e chegou a desrespeitar os policiais que isolavam a área. As autoridades precisaram intervir, orientando a mulher e pedindo bom senso para garantir a continuidade dos procedimentos legais. Após os ânimos se acalmarem, ela deixou o local.

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Como ambos os veículos estavam com a documentação em dia e não apresentavam irregularidades, os carros foram liberados no próprio local da batida aos familiares dos envolvidos. O motorista do carro foi autuado administrativamente devido à recusa do teste do bafômetro, conforme prevê a legislação de trânsito.


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acidente de transito ARAPONGAS colisão de veículos Motocicleta envolvida recusa do bafômetro Segurança Viária Tensão no local
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