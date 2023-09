Acidente provoca duas mortes na PR-218 em Sabáudia

Duas pessoas morreram na noite deste sábado (9) em grave acidente na PR-218 no trevo de acesso a Sabáudia (PR). A colisão frontal envolveu dois veículos. Segundo as primeiras informações, as vítimas seriam duas mulheres.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também estão no local, assim como o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML).

O acidente envolveu um Chevrolet Omega e um Volkswagen Fox. As duas jovens estavam no Fox. Pelo menos outras duas pessoas teriam ficado feridas e foram encaminhadas para Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Segundo testemunhas, um dos veículos teria trafegado na contramão, provocando o acidente.

