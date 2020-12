Acidente na rodovia PR-444 mobiliza aeronave para resgate - TNOnline

Continua após publicidade

Um veículo GM-Celta de Ibiporã tombou na proteção de pista na altura do km 23, na rodovia PR-444 entre Apucarana e Arapongas na tarde deste sábado (05), fazendo três vítimas que ficaram presas no carro.

Agentes da concessionária Viapar deram os primeiros atendimentos e pediram apoio aéreo do SAMU de Maringá para o resgate, além de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mandaguari que apoiou na retirada dos ocupantes.

O veículo teria ficado sem direção no local no momento que estava chovendo mais forte na região, o que pode ter dificultado o controle do motorista no trecho, segundo testemunhas.