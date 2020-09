Acidente na rodovia faz uma morte entre Arapongas e Sabáudia - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um motociclista morreu na hora, após ser atropelado por um carro que teria fugido do local na rodovia PR-218. A vítima seria da região, segundo as primeiras informações estava caído no asfalto. "A moto estava caída e o corpo ao lado, sem identificações", disse um dos socorristas.

O homem sofreu esmagamento de crânio e teria morrido na hora da batida.

Uma ambulância do SAMU, foi até o local mas não havia o que fazer, a não ser informar a morte ao IML de Apucarana para proceder com a remoção do corpo e posterior identificação.