Acidente na praça de pedágio desativada em Arapongas deixa 2 feridos

Um acidente foi registrado na praça de pedágio desativada em Arapongas, norte do Paraná. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os Bombeiros socorreram as vítimas, na tarde desta terça-feira (25).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. No veículo estavam duas pessoas, condutor e passageiro. O motorista teria sofrido ferimentos graves sendo levado para o Honpar, já a outra pessoa foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento 24h.

O veículo seguia sentido Londrina, porém, o motorista teria perdido o controle da direção, bateu contra a mureta de concreto e tombou. O trânsito ficou lento na BR-369.

Outro acidente

Tombamento na BR-376 deixa caminhoneiro de Apucarana ferido

Um caminhão carregado com rolos de tecido tombou na BR-376 na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra. O motorista, de Apucarana, ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 9h desta terça-feira (25).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve princípio de saque de carga e uma equipe precisou ficar no local. O motorista foi levado para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O acidente aconteceu após a unidade PRF em Mauá da Serra.

