Acidente na PR-444deixa um morto e três feridos, em Arapongas

Um grave acidente registrado na noite deste domingo (30), na PR 444, KM 11, em Arapongas, norte do Paraná, deixou um homem morto e outras duas pessoas com ferimentos graves. A colisão envolveu quatro veículos. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram chamadas, por volta das 19h45.

Conforme a PRE, o carro modelo Honda Fit, com placas de Londrina, seguia de Arapongas para Mandaguari, quando teria perdido o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu contra um Fiat Argo. Depois, o mesmo veículo colidiu contra uma Toro. Um caminhão acoplado com um semi-reboque também se envolveu no acidente, atingindo a traseira do Argo e Toro.

Um acidente considerado complexo, informou a polícia rodoviária. O motorista do Honda Fit morreu no local. No Argo estavam duas pessoas, condutor, de 30 anos e passageira, de 38. Ambos sofreram ferimentos graves e foram levados para o Honpar.

O motorista do caminhão, de 62 anos, de Cafelândia, não ficou ferido. Na Toro estavam o condutor, de 68 anos, e a passagearia, de 42. Os três não ficaram feridos.

A PRE realizou teste do bafômetro nos condutores e nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica. Foram até o local três ambulâncias do Samu, além do Corpo de Bombeiros e Siate.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. A identificação da vítima fatal ainda não foi repassada.

