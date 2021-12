Da Redação

Acidente na PR-444 em Arapongas provoca uma morte

Um grave acidente na PR-444 em Arapongas provocou a morte de uma pessoa na tarde desta quarta-feira (22). Os Bombeiros foram chamados por volta das 15h para retirar a vítima que ficou presa às ferragens.

Conforme testemunhas, o carro, Ford Ka, com placas de Arapongas rodou na pista e bateu contra um caminhão. No carro estava apenas uma mulher, que morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi para o local.

O carro foi parar embaixo do caminhão. Em breve mais informações.