Acidente na PR 444 deixa um morto e três feridos, em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo as primeiras informações, a colisão envolveu três veículos

Um grave acidente registrado na noite deste domingo, 30, na PR 444, KM 11, em Arapongas, deixou um homem morto e outras duas pessoas com ferimentos graves. Socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão no local realizando o atendimento das vítimas.

continua após publicidade .

Segundo as primeiras informações, a colisão envolveu diretamente três veículos, sendo um Fiat Argo, onde estava um casal que teve ferimentos graves, uma Fiat Toro, onde estava apenas o condutor, que teve ferimentos leves, e um Honda Fit, apenas com o condutor, que morreu no local. Um caminhão também teria se envolvido na batida.

- LEIA MAIS: Mãe e bebê morrem após acidente de carro no interior do Paraná

continua após publicidade .

De acordo com informações preliminares, o veículo Honda Fit, com placas de Londrina, estaria seguindo sentido a Maringá, quando perdeu o controle, capotou várias vezes e invadiu a pista contrária, atingindo outros veículos.

Ainda segundo informações, o condutor da Fiat Toro seria pai do motorista do Fiat Argo e a família viajava junta. Um caminhão também teria sido atingido pelo veículo que capotou, mas não sofreu avarias.

A ocorrência está em andamento. Reportagem em atualização.

Siga o TNOnline no Google News