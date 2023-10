Acidente na PR-218 deixa uma pessoa morta em Arapongas

Um idoso morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em grave acidente entre dois veículos na tarde desta terça-feira (24) na PR-218 entre Arapongas e Sabáudia, no Norte do Paraná. A colisão frontal envolveu um veículo da Saúde do município de Terra Rica, na região Noroeste do Estado, e um outro carro não identificado até o momento. Um paciente que estava no veículo da Saúde não resistiu e morreu no local.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atenderam as vítimas. Os feridos ficaram encarcerados nos veículos, o que dificultou o socorro.

Três ambulâncias foram até o local, duas do Samu e uma do Siate, além de um caminhão de resgate do Corpo de Bombeiros. Chovia no momento do acidente e os veículos bateram de frente.

Três pessoas estavam no carro, modelo Spin, da Saúde de Terra Rica - eles retornavam de uma consulta em Arapongas - e duas no outro veículo, um Volvo, envolvido no acidente. Segundo os bombeiros, duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Norte do Paraná (Honpar) com ferimentos considerados graves e duas com ferimentos moderados.

O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos durante o socorro às vítimas. Uma longa fila de veículos chegou a se formar no local. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local.

