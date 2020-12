Acidente na BR-369 provoca ferimentos graves em motorista - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um idoso de 72 anos ficou ferido após um acidente na tarde desta quarta-feira (2). A colisão aconteceu na BR-369, em Arapongas, próximo do pedágio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada.

Conforme a PRF, a batida envolveu uma caminhonete com placas de Apucarana e um Ônix de São de Alfenas-MG .

Ainda de acordo com a PRF, no carro também estava a esposa no motorista, uma idosa de 68 anos que não ficou ferida. O esposo foi socorrido e levado para receber atendimento médico.

A PRF informou que a colisão foi lateral, segundo levantamento preliminar o veículo Frontier com seguia sentido Arapongas para Apucarana e colidiu na lateral esquerda do Veículo ônix que segundo os envolvidos realizava retorno em local proibido pela sinalização.

Na caminhonete estavam um homem e uma mulher que não sofreram ferimentos.

Foto por Reprodução

