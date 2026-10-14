Acidente na BR-369 envolve quatro veículos e deixa três feridos

Sequência de acidentes começou com queda de motociclista após colidir na traseira de um caminhão-tanque na altura de Aricanduva

Um acidente em cadeia envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 7h30, no trecho da BR-369, nas proximidades da empresa Nortox, em Arapongas. A ocorrência foi registrada em um período de intensa neblina, o que dificultava a visibilidade na pista.

📰 LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão mobiliza socorro e trava o trânsito na BR-369

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A sequência de colisões teve início quando um motociclista bateu na traseira de um caminhão-tanque e caiu na rodovia. Na tentativa de evitar o atropelamento do condutor da moto, a motorista de um Fiat Palio freou bruscamente na pista. Na sequência, um Toyota Corolla que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo, colidiu contra a traseira do Palio e acabou passando por cima do motociclista que estava caído no asfalto.

Foto: Gaby Campos/TNOnline Foto: Gaby Campos/TNOnline

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

O acidente mobilizou uma ampla operação de resgate no local. O motociclista recebeu atendimento médico de uma equipe do Samu, enquanto a condutora do Palio foi socorrida por militares do Exército e o motorista do Corolla recebeu cuidados dos socorristas da concessionária Motiva Paraná. As circunstâncias exatas das colisões e o estado de saúde das vítimas continuam sob apuração das autoridades.

