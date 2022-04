Da Redação

Acidente na BR-369 deixa seis feridos em Arapongas

Uma colisão entre um automóvel e uma caminhonete deixou seis pessoas feridas, três delas com gravidade, na noite desta quinta-feira (17) em Arapongas. O acidente aconteceu na Avenida Maracanã, trecho urbano da BR-369, em trecho próximo a Moval.

continua após publicidade .

Equipes do Siate do Corpo de Bombeiros e Samu atenderam as vítimas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi até o local. As primeiras informações dos socorristas apontam que dos seis feridos, três foram encaminhados com ferimentos considerados graves ao Honpar de Arapongas. Uma criança de 4 anos está entre essas vítimas. Outras três pessoas foram encaminhadas ao mesmo hospital, mas com ferimentos médios.

Ainda não há informações a respeito de como ocorreu o acidente, aparentemente uma colisão frontal.