Acidente grave deixa dois feridos em Arapongas

Um grave acidente aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (13), em Arapongas, na Rua Jarutau, envolvendo uma Kombi e um Crossfox.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros realizaram atendimento da vítima do carro, que estava presa dentro do veículo. Após ser retirada, foi encaminhada para o Honpar.

Na Kombi haviam quatro pessoas. Todas estavam conscientes e apenas uma foi levada para o hospital.