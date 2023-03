Acidente envolvendo carro e motocicleta é registrado em Arapongas

Da Redação

O acidente ocorreu no início da tarde deste sábado

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste sábado (11), em Arapongas, norte do Paraná. As informações, que foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros da Cidade dos Pássaros, dão conta de que um carro e uma motocicleta colidiram na Avenida Maracanã, na Vila Edio, próximo ao Hotel Parati.

Devido ao acidente, um dos veículos começou a vazar combustível no local.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi mobilizada para atender a situação.

Como a ocorrência ainda está em andamento, não há informações sobre feridos.

