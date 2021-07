Da Redação

Acidente envolve dois veículos nesta manhã em Arapongas

Neste sábado (31) em Arapongas, por volta das 10h uma camionete Fiat e um Volkswagen, bateram na avenida Maracanã, na área de trevo de acesso ao Conjunto Flamingos. Com o acidente, o utilitário ficou no meio da via, enquanto o carro de passeio parou sobre o gramado na margem da pista que é trecho urbano da rodovia BR-369.

Segundo as informações postadas nas redes sociais, os dois condutores estavam conscientes após a colisão que teve danos materiais considerados médios. A Polícia Militar (PM) de Arapongas, esteve no local para sinalização e boletim de ocorrência sobre o acidente.

As informações de Marcelo Oliveira