Acidente entre moto e van escolar deixa um ferido em Arapongas

Acidente aconteceu no Conjunto Centauro

Um jovem motociclista ficou ferido após bater contra uma van escolar na Rua Tororó, Conjunto Novo Centauro, em Arapongas. O acidente aconteceu por volta das 13h20 desta sexta-feira (19). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

O corpo do motociclista chegou a atingir o para-brisa da van. O jovem condutor sofreu suspeita de fratura na perna e outros ferimentos, sendo encaminhado ao hospital.

A pessoa que estava conduzindo a van da Prefeitura Municipal não ficou ferida. O veículo estava sem passageiros.

