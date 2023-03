Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida na BR-369

Da Redação

Acidente entre carro e moto aconteceu na Av. Maracabã

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher, de 54 anos, ferida na tarde deste sábado (4), por volta das 14h30, na Avenida Maracanã, no trecho urbano da BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e atendeu a motociclista, que, a princípio, sofreu uma fratura de tornozelo, segundo os socorristas. Diante dos ferimentos, ela foi encaminhada para o hospital Santa Casa.

De acordo com testemunhas, a colisão foi lateral e a motociclista teria atravessado a avenida antes de ser atingida. Nenhum ocupante do carro se machucou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e realizou o controle do trânsito.

