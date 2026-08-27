Acidente entre carro e carreta mobiliza socorro na BR-369 em Arapongas

Ocorrência foi registrada no acesso ao retorno para Apucarana, nas proximidades do Distrito de Aricanduva

Uma colisão entre um carro e uma carreta-tanque mobilizou equipes de resgate na manhã desta quinta-feira (27), na BR-369, nas proximidades do Distrito de Aricanduva, em Arapongas. O acidente aconteceu em um trecho de retorno da rodovia, na pista com sentido a Apucarana.

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Socorristas da Motiva Paraná, concessionária responsável pela administração do trecho, foram acionados e prestaram o atendimento inicial às vítimas no local. No carro, um Ford Fiesta branco, estavam duas pessoas no momento da batida.

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A condutora do automóvel não sofreu ferimentos e optou por recusar o encaminhamento hospitalar. Já o passageiro do veículo foi atendido pela equipe de socorro. Ele estava consciente e foi encaminhado a uma unidade de saúde. O motorista da carreta, que ia de Arapongas para Manoel Ribas, não sofreu ferimentos.

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Apesar do acidente, o trânsito não foi afetado e seguiu normalmente.





Foto: Vitor Flores/TNOnline Foto: Vitor Flores/TNOnline



