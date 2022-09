Acidente entre carro e carreta deixa cinco vítimas feridas na PR-444

Da Redação

Carro capotou ao colidir com carreta na PR-444 em Arapongas

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou cinco pessoas feridas, entre elas duas crianças. A batida aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (23), em Arapongas, na PR-444, no sentido a Maringá.

O acidente mobilizou ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate. Um caminhão do Corpo de Bombeiros também se deslocou ao local para atender a ocorrência.

As vítimas, que ocupavam um VW Gol, com placas de Londrina, sofreram ferimentos leves, de acordo com os socorristas. Duas crianças, de 5 e 10 anos, além de um adulto, foram encaminhadas ao Honpar. Outros dois adultos foram levados ao hospital Santa Casa e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

Segundo informações de testemunhas, ambos os veículos seguiam o mesmo sentido quando a batida aconteceu. O carro chegou a capotar depois da colisão.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi ao local. As causas serão apuradas.

fonte: Via WhatsApp Samu e Bombeiros se deslocaram ao acidente para atender as vítimas

