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ARAPONGAS

Acidente entre carro e caminhão mobiliza socorro e trava o trânsito na BR-369

Batida ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), no acesso a um retorno no Distrito de Aricanduva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre carro e caminhão mobiliza socorro e trava o trânsito na BR-369
Autor A colisão ocorreu sob forte neblina, em um acesso a retorno para Apucarana - Foto: Gaby Campos/TNOnline

Um acidente entre um Chevrolet Cruze e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 7h30, no trecho da BR-369 nas proximidades do Distrito de Aricanduva, em Arapongas. A colisão ocorreu sob forte neblina, em um acesso a retorno para Apucarana.

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A batida envolveu um caminhão e um carro, que era conduzido por um homem de 33 anos. O veículo de passeio ficou bastante destruído com o impacto. O condutor do automóvel recebeu atendimento no local prestado por equipes da concessionária Motiva Paraná, enquanto o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

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Devido ao acidente e ao trabalho das equipes de resgate, o trânsito no local registrou grande congestionamento no sentido de Arapongas a Apucarana. As autoridades alertam para o cuidado redobrado dos motoristas devido às condições de baixa visibilidade causadas pela neblina no período da manhã.

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acidente ARAPONGAS BR 369 caminhâo carro distrito de aricanduva segurança transito
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