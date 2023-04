Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Arapongas

Da Redação

Acidente na Avenida Maracanã

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (16), após um acidente de trânsito registrado na Avenida Maracanã, em Arapongas, norte do Paraná. Segundo informações apuradas no local, a colisão envolveu um carro e um caminhão. Assista o vídeo abaixo.

Um dos ocupantes do carro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o outro atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram encaminhados ao hospital. O motorista do caminhão saiu ileso.

Conforme informações apuradas no local, o VW Gol seguia sentido Apucarana quando, ao trafegar pela rotatória, bateu no rodado na lateral do caminhão e foi parar na contramão. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre a gravidade do quadro de saúde das vítimas encaminhadas ao hospital.

