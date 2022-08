Acidente entre carro e caminhão deixa casal ferido em Arapongas

Da Redação

Casal foi atendido pelos socorristas e levado ao Pronto Socorro de Arapongas

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na tarde desta sexta-feira (19) deixou um casal ferido na Avenida Arapongas, em frente ao Supermercado Verona, na área central da Cidade dos Passáros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Siate dos Bombeiros foram chamados para atender as vítimas, ocupantes do Chevrolet Astra. Segundo os socorristas, os ferimentos do homem e da mulher foram considerados leves. Eles foram encaminhados para o Pronto Atendimento da cidade.

O condutor do caminhão não se machucou e recusou atendimento médico.

Segundo testemunhas, o caminhão colidiu na traseira do carro, que ficou bastante danificado.

