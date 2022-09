Acidente entre carro e bicicleta é registrado em Arapongas

Da Redação

De acordo com o condutor do carro, um Ford Fiesta, o semáforo sinalizava verde

Um acidente entre um carro e uma bicicleta foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (2), por volta das 12 horas. A batida aconteceu no cruzamento entre as ruas Papagaio e Pica Pau, na área central de Arapongas.

De acordo com o condutor do carro, um Ford Fiesta, o semáforo sinalizava verde para ele, quando passou pelo cruzamento. O ciclista, que estaria com a bicicleta sem freio, cruzou na frente do veículo e foi atingido.

Apesar dos danos no carro e na bicicleta, o ciclista, de 18 anos, não sofreu ferimentos. Ele seguia para seu trabalho quando sofreu o acidente.

Acidente na BR-376

Foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML), de Maringá a morte do motorista de 79 anos, que dirigia a caminhonete F-4000 envolvido em um acidente de trânsito na BR-376 em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 12h14 desta quinta-feira (1). Outro jovem, de 29 anos, morreu na ocasião.

De acordo com o IML, o corpo do idoso deu entrada no instituto na noite de quinta-feira. Fernando Bonifácio de Mello, continua no IML e deve ser liberado pela família ainda durante a manhã desta sexta-feira (2), informou o Instituto Médico Legal à reportagem do TNOnline.

