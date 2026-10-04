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Acidente deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em Arapongas

Motorista envolvido na ocorrência deixou o local, mas foi localizado pela Guarda Civil Municipal horas depois

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em Arapongas
Autor Acidente aconteceu na PR-444 - Foto: André Garcia/ Arapongas FM

Um grave acidente de trânsito registrado neste domingo (4), em Arapongas, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. As vítimas estavam em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um automóvel.

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Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal (GM), o acidente aconteceu na região na PR-444. Após a ocorrência, o motorista do veículo envolvido teria deixado o local.

Durante o patrulhamento realizado pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), os agentes receberam informações sobre as características do automóvel e passaram a fazer buscas pela região.

Com auxílio de imagens que ajudaram na identificação do veículo, a equipe conseguiu localizar o carro em uma residência no bairro Santa Alice. Os agentes fizeram contato com os moradores e identificaram o homem que estaria conduzindo o veículo no momento do acidente.

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De acordo com o GCM de Souza, o motorista se apresentou à equipe e estava bastante abalado com o ocorrido. Ele teria informado que não sabia da gravidade das consequências do acidente.

Vítimas

A colisão deixou duas pessoas que estavam na motocicleta feridas. O condutor da moto morreu no local do acidente. A segunda vítima, que estava na garupa, foi socorrida e ficou gravemente ferida. O motorista localizado pela ROMU e o veículo foram encaminhados à autoridade policial. O caso será investigado, e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.


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