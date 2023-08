Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR-369 em Arapongas

Quatro pessoas - incluindo uma criança - ficaram feridas após acidente registrado no início da noite desta terça-feira (22), na BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná. Conforme informações apuradas no local pelo TNOnline, o acidente ocorreu por volta das 18h30, perto da empresa Nortox.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorristas estão no local atendendo as vítimas. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e prestou atendimento às vítimas. A colisão envolveu um Ford Fiesta e um VW Gol. Os dois veículos seguiam sentido Arapongas e se envolveram em uma colisão traseira.

Dos quatro feridos, três estavam no Ford Fiesta: um homem, de 63 anos, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros; uma mulher, de 55 anos, que recebeu atendimento dos socorristas do Samu e uma criança de 10 anos. A mulher e a criança foram encaminhadas para a Santa Casa de Arapongas. O motorista do Gol, morador de Aricanduva, de 33 anos, também recebeu atendimento médico.

Por conta do acidente, o trânsito flui em meia pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi ao local.

