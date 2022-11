Acidente deixa dois jovens feridos na PR 444 em Arapongas

Da Redação

Dois jovens, um de 25 e outro de 26 anos, ficaram feridos em um acidente tipo colisão traseira

Dois jovens, um de 25 e outro de 26 anos, ficaram feridos em um acidente tipo colisão traseira, na noite desta sexta-feira, 11, na PR 444, em Arapongas. Um deles foi socorrido por usuários da rodovia e o outro, encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um veículo VW UP com placas de Arapongas trafegava pela PR 444 no sentido Arapongas a Ribeirão dos Dourados, e ao atingir o KM 06, bateu em cheio na traseira do veículo Gol com placas também de Arapongas, que trafegava a sua frente. As causas do acidente ainda não foram apontadas.

O motorista do UP, de 26 anos, foi encaminhado ao hospital por usuários da rodovia. Já o condutor do Gol, de 25 anos, foi encaminhado com ferimentos até o Honpar na ambulância do SAMU.

