Acidente deixa cinco vítimas feridas no centro de Arapongas

Um grave acidente deixou cinco pessoas feridas na manhã deste domingo, 07, em Arapongas, no cruzamento das ruas Uirapuru com Andorinhas, na região central da cidade. Um veículo Citroen e um Renault Clio colidiram na esquina, onde existe um semáforo.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento das vítimas.

No total, quatro mulheres e um homem tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhados para atendimento médico. De acordo com o Samu, uma das vítimas teve um trauma de crânio leve e as outras contusões e escoriações. Apesar da gravidade da batida, os ferimentos das vítimas foram considerados leves. Todos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local para registrar a ocorrência. Testemunhas afirmam que um dos veículos teria cruzado o sinal vermelho, provocando o acidente. As causas da colisão serão apuradas pelas autoridades de trânsito.

