Acidente deixa ciclista com ferimento grave na BR-369

Um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu na BR-369, entre Apucarana e Arapongas, nas proximidades da empresa Nortox.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência (Siate) de Apucarana e Arapongas foram acionadas para atender à ocorrência. A colisão deixou o ciclista ferido com gravidade em um dos braços.

Até a publicação desta notícia, os bombeiros ainda estavam no local, realizando o atendimento da vítima, que provavelmente será levada a um hospital de Arapongas. Não se sabe as causas do acidente.