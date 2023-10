Acidente de trânsito deixa três pessoas feridas em Arapongas

Duas ambulâncias do Samu atenderam a ocorrência

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito no início da noite deste domingo (15) na Avenida Maracanã, em Arapongas. As vítimas estavam em duas motocicletas que se envolveram em uma colisão com um carro.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Mulher tem mandíbula fraturada durante agressão e marido é preso

Elas foram socorridas por duas ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento médico com ferimentos leves, segundo a primeira avaliação.

continua após publicidade

O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, nas proximidades da Havan, no cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Bonito do Campo.

Segundo informações apuradas no local, o veículo vinha no sentido Apucarana, quando duas motocicletas tentaram acessar a Avenida Maracanã, ocasionando o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, assim como a Guarda Municipal de Arapongas (GMA).

Siga o TNOnline no Google News